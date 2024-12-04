Генсек НАТО признал продвижение ВС РФ по всей линии фронта на Украине

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Россия продвигается вперед по всей линии фронта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе.

По его словам, "Россия идет вперед по всей линии фронта". Фронт упорно "движется на Запад", отметил Рютте во время пресс-конференции.

Он также повторил призыв к государствам военного блока нарастить поставки оружия Украине.