Захарова пошутила, что Байден уже помиловал фон дер Ляйен

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Действующий президент США Джо Байден, помимо своего сына Хантера, мог помиловать и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую подозревают в злоупотреблениях при закупке вакцин от COVID-19. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вот вам дополнительная картина к и так чудовищному полотну об отсутствии свободы слова, в частности, в ЕС. Было бы интересно обратить внимание на упорные попытки европрокуратуры забрать у бельгийских судей уголовное разбирательство под свое еврокрыло. При этом эта структура институционально не имеет компетенции в этом деле", - указала дипломат в ходе брифинга.

"Вот вам пример брюссельского правосудия, свободы слова, демократии. Вообще чудовищная история. Очень может быть, что каким-нибудь закрытым указом Урсулу фон дер Ляйен уже помиловал Байден", - отметила она.