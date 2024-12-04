Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 280 военных

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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки на курском направлении составили более 280 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые бронемашины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два миномета", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что всего с начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли свыше 37 935 военнослужащих, 229 танков, 165 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1 225 боевых бронированных машин, 1 082 автомобиля, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.