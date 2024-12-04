Пашинян: отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата

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Армения не интересуется документами, которые принимаются в рамках ОДКБ, отношения Еревана и организации прошли точку невозврата. Об этом в заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая в парламенте.

"Мы объявили, что замораживаем свое участие в деятельности ОДКБ, а это значит, что мы не участвуем в обсуждении какого-либо документа. Мы просто не накладываем вето ни на один документ, так как, фактически, считаем себя вне ОДКБ, пусть делают, что хотят", - сказал он.

По словам премьера, эта ситуация делает возвращение Армении в ОДКБ "все более трудным, даже невозможным". "Здесь мы прошли точку необратимости", - подчеркнул он.