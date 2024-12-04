Шольц заявил, что отправка немецких военнослужащих на Украину исключена

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц после посещения 2 декабря Киева исключил отправку немецких военнослужащих на Украину.

"Сегодня не подобает спекулировать о том, что позже будет при достижении режима прекращения огня и мирной ситуации", - сказал он, выступая в Бундестаге. "Исключено, что мы в нынешней ситуации отправим на Украину войска или немецких военнослужащих. Я всегда ясно заявлял об этом, и это неизменно", - подчеркнул Шольц.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе категорически не отвергла отправку миротворцев из ФРГ на Украину в случае прекращения огня. Она отметила, что наряду с гарантиями безопасности в виде членства в НАТО можно рассмотреть "международное присутствие для обеспечения соблюдения прекращения огня".

Министр также заверила, что Берлин "будет всеми силами поддерживать" любые действия, ориентированные на достижение мира.