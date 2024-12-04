Путин заявил, что цифровой рубль будет использоваться в расчетах в рамках бюджета

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

С 2025 года в системе федерального бюджета России начнут использоваться расчеты с помощью цифрового рубля. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Со следующего года расчеты с помощью цифрового рубля должны использоваться в системе федерального бюджета, а с 1 июля 2025 года такая возможность появится и в масштабах всей страны", - отметил он.

Что касается использования рубля в международных расчетах, глава государства обратил внимание, что Россия продолжает формировать инфраструктуру, которая призвана сделать такие операции более удобными для бизнеса, минимизировать издержки. "Прошу правительство ускорить подготовку соответствующих документов, а Госдуму обеспечить их принятие в ближайшие месяцы", - указал он.

Путин также акцентировал, что российская банковская система и фондовый рынок динамично развиваются на базе современных технологий. "Свыше 80% расчетов за товары и услуги в нашей экономике осуществляются в безналичной форме, при этом Банк России поэтапно внедряет цифровой рубль", - добавил он.