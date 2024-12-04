Вильфанд отметил, что около 92% территории России покрыто снегом

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Порядка 92% территории РФ укрыто снежным покровом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Снегом покрыто 90-92% территории страны", - сказал он в беседе с ТАСС.

Вильфанд отметил, что в Ставропольском крае, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Курской, Тамбовской областях, на юго-западе Приволжского федерального округа снега практически нет. Местами снег лежит в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

"Если сравнивать эти регионы с Дальневосточным федеральным округом - они отличаются по площади. Именно поэтому территория покрытая снегом, составляет более 90%", - указал метеоролог.