Минздрав Ливана сообщил о 4 тыс. погибших из-за действий Израиля

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И. о. министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд обновил информацию о жертвах израильских бомбардировок и артобстрелов с начала военной эскалации в октябре 2023 года. В ходе пресс-конференции в Бейруте он заявил, что число погибших из-за атак израильских ВС составило 4 047 человек, более 16 593 получили ранения.

"С 15 сентября текущего года, когда начались интенсивные бомбардировки Бейрута и других городов, число жертв увеличилось с 645 до 3 402, а раненых с 1 983 до 14 655", - сказал Абъяд.

Он уточнил, что приведенные им данные не являются окончательными. "Под рухнувшими зданиями остаются тела погибших, в ряде мест ведутся поисково-спасательные работы", - указал и. о. главы Минздрава.

27 ноября вступило в силу соглашение о перемирии между Израилем и Ливаном в соответствии с американо-французской инициативой. Документ подразумевает размещение ливанской армии вдоль южной границы при поддержке Временных сил ООН в Ливане. При этом еврейское государство начнет в 60-дневный срок выводить свои войска с ливанской территории.