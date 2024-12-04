Newsweek: страны Европы молча готовятся к третьей мировой войне

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Многие государства Европы молча готовятся к третьей мировой войне в условиях мнимой угрозы безопасности, приписываемой России. На это обращает внимание журнал Newsweek.

Согласно оценкам издания, европейские страны НАТО уже начали закладывать основу для обороны, приписывая РФ угрозу нападения на территорию военного блока. Отмечается, что альянс пытается подготовиться как к возможной тотальной войне, так и к иным сценариям развития возможного конфликта. При этом подготовка Европы к войне с Россией находит свое отражение в борьбе за увеличение расходов на оборону в ряде стран, указывается в материале.

По данным Newsweek, в рамках этой подготовки прибалтийские страны НАТО активно укрепляют свою сухопутную границу с Россией и оборудуют бомбоубежища. Скандинавские страны распространяют брошюры с планами по массовой эвакуации. Германия начала разрабатывать планы по защите важных зданий и сооружений Берлина, а также заявила о готовности выступить в качестве перевалочного пункта для сотен тысяч военных, готовых направиться в Восточную Европу, следует из публикации.