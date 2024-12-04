На аудиенции Папы Римского впервые прозвучали приветствия на китайском

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Папа Римский Франциск впервые на всеобщей аудиенции приветствовал китайских верующих. Пассаж с переводом христианского учения на китайский язык был оглашен среди других используемых языков - итальянского, французского, английского, немецкого, испанского, португальского, арабского и польского.

Часть на китайском расположилась примерно в середине традиционной еженедельной аудиенции, которая проходит на площади Святого Петра. В трансляции на портале Vatican News видно, что на площади присутствовали несколько десятков китайских верующих.

"Сегодня с огромной радостью мы начинаем чтение богословских наставлений на китайском языке. Приветствую всех китайцев, здесь присутствующих, и всех, кто следит за аудиенцией благодаря средствам коммуникации. Да благословит вас и ваши семьи Господь", - сказал понтифик по-итальянски в традиционном обращении, которое он адресует каждой языковой группе.

Ранее Франциск не раз заявлял о желании посетить Китай, а сближение с этой страной католической церкви считает одной из задач своего понтификата. При этом отношения с КНР омрачает "тайванский вопрос". Святой престол - единственный европейский субъект международного права, напрямую поддерживающий дипломатические отношения с Тайванем, что влечет за собой резкое недовольство со стороны Пекина.

В Китае проживает около 6,5 млн католиков, имеется свыше 7 тыс. священнослужителей и около 6 тыс. церквей, признаваемых Ватиканом.