Путин обратил внимание, что доллар принес США $10 трлн "с неба"

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Применение доллара в качестве мировой валюты принесло Соединенным Штатам за 10 лет порядка $10 трлн. На этом сделал акцент президент России Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Использование доллара в качестве мировой валюты приносит США незаработанные деньги в крупном объеме. Согласно оценкам наших экспертов, за последние 10 лет примерно они получили $10 трлн с неба - за факт использования доллара как мировой расчетной резервной валюты. Это на ставках, размещениях в их банках и так далее. Это говорит о том, что они потребляют больше, чем производят", - отметил российский лидер.

"Фактически, США за счет доллара продолжают заниматься эксплуатацией других экономик мира в свою пользу. Об этом мало кто задумывается, но это факт", - указал он.

Путин также обратил внимание, что на сегодняшний день доля США в мировой экономике снижается, как и влияние доллара на мировые экономические процессы. Поэтому происходят изменения, связанные с использованием других инструментов. Особенно в условиях, когда доллар стал применяться как инструмент политической и вооруженной борьбы, чтобы нанести ущерб другим странам, подчеркнул президент РФ.

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит в Москве 4 и 5 декабря. Главная тема мероприятия - "Будущее капитала и капитал будущего".