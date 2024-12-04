Умеров сообщил о выходе в серию ракеты-дрона "Паляница"

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На Украине запущено серийное производство ударной ракеты-беспилотника "Паляница". Об этом заявил глава Минобороны страны Рустем Умеров.

"Новый стартап реализовал проект ракеты "Паляница", которая уже вышла в серию благодаря поддержке Минобороны", - указал он в своей колонке для местного издания "Левый берег".

Киев регулярно сообщает о создании неких новых образцов вооружений, включая ракеты, однако по-прежнему полностью полагается на западные вооружения, в том числе в ракетной сфере.