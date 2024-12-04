Киргизия и Таджикистан завершили описание общего участка границы

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Киргизия и Таджикистан завершили описание общего участка границы. Об этом информировала пресс-служба киргизского правительства.

"В среду, 4 декабря, в городе Баткен Баткенской области Кыргызской Республики прошла встреча сопредседателей правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова. В ходе встречи руководители правительственных делегаций полностью завершили описание оставшихся участков кыргызско-таджикской государственной границы", - сказано в сообщении.

Как отмечается, Ташиев и Ятимов поручили рабочим группам правительственных делегаций "приступить к процессу оформления итоговых документов делимитации кыргызско-таджикской государственной границы".

Протяженность госграницы между Киргизией и Таджикистаном составляет 987 км. Переговоры о ее делимитации продолжаются с декабря 2002 года. Неурегулированность данного вопроса не раз становилась причиной конфликтов с участием местных жителей и военнослужащих двух республик. Последний из них произошел в осенью 2022 года, с киргизской стороны в ходе столкновений тогда погибли свыше 60 человек.