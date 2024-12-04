Habertürk: число случаев смерти из-за отравления алкоголем в Стамбуле увеличилось до 17

Число случаев смерти, вызванных отравлением контрафактным алкоголем в Стамбуле, возросло до 17, еще 22 человека получают помощь медиков. Об этом со ссылкой на источники в местной полиции передает телеканал Habertürk.

Сообщается, что случаи отравления поддельным алкоголем зафиксированы в восьми районах города, 46 человек обратились за медицинской помощью, из них 17 скончались. Ранее стало известно о семи летальных исходах.

В рамках расследования дела задержаны 19 человек, 8 из них арестованы по обвинению в попытке умышленного убийства.