В Сеуле был большой переполох

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, загнанный в угол оппозицией, решил попытать политического счастия в стиле приснопамятного ГКЧП, и, похоже, с тем же успехом. Теперь ему остается уйти в отставку либо пройти через процедуру импичмента, исход которого скорее всего будет для него катастрофическим. Вовсе не исключено и уголовное преследование, без которого мало кому из его предшественников удалось покинуть политическую сцену Южной Кореи.

События 3 декабря в южнокорейской столице развивались драматически. Под вечер Юн Сок Ёль объявил о введении "чрезвычайного военного положения". "Я объявляю военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок", - заявил в обращении президент. Им была приостановлена деятельность парламента, политических партий, установлен военный контроль над СМИ, запрещены массовые протесты. На улицах северокорейской столицы показалась военная техника. Военные блокировали здание парламента.

Спустя пять часов депутаты южнокорейского парламента, прерогативы которого в данном случае перевешивают президентские, приняли резолюцию, призывающую к отмене военного положения, введенного Юн Сок Ёлем. Лидеры политических партий страны назвали этот шаг «незаконным» и «неконституционным».

Военные повели себя пассивно. "Приказы министра Ким Ён Хёна и командующего военным положением влияли только на силы специального назначения, которые попытались поставить под контроль Национальное собрание, и на командование столичной обороны", - передает южнокорейский телеканал JTBC. "Командование сухопутными операциями и подразделения, которым поручено оборонять столичный регион, не участвовали в мероприятиях, связанных с военным положением", - дополняет JTBC

И уже ранним утром 4 декабря по местному времени президент пошел на попятную. Юн выступил с обращением, в котором заявил, что принимает решение парламента об отмене военного положения. В то же время он попросил "Национальное собрание немедленно прекратить возмутительное поведение, которое ведет к блокированию функций государства посредством повторяющихся попыток импичмента, манипуляций с законодательством и бюджетом".

Все. На этом южнокорейский ГКЧП сдулся.

Между тем, о причина конфликта накануне подробно написала «Кореан таймс», в редакционной статье: «Основная оппозиционная Демократическая партия Кореи (ДПК) использует своё парламентское большинство для продвижения своих интересов. Она использует в качестве оружия ходатайства об импичменте ключевых должностных лиц и манипулирует обсуждением бюджета, чтобы ослабить министров, глав государственных учреждений и других ключевых фигур, которые, по мнению партии, не согласны с ней.

В среду (4 декабря – прим. ред.) Демократическая партия Кореи собирается вынести на рассмотрение вопрос об импичменте четырёх человек. Это Чхве Джэ Хэ, председатель Бюро аудита и инспекции (BAI) Кореи, Ли Чан Су, глава прокуратуры Центрального округа Сеула, и два других прокурора. Если вопрос будет вынесен на рассмотрение, указанные должностные лица будут отстранены от своих обязанностей.

Тем временем DPK обвинила Ли и двух других прокуроров в оправдании первой леди Ким Го Хи в связи с обвинениями в ее причастности к манипулированию ценами на акции Deutsch Motors. Партия утверждает, что трем прокурорам теперь грозят последствия за их так называемые "грехи"».

«ДПК зашла слишком далеко(…) Хватит уже. Терпение корейской общественности на исходе», - подчеркнула официозная газета.

На счет общественности все с точность до наоборот. Рейтинг Юна колеблется вокруг 20 проц. В стране ширятся протесты оппозиции, студентов, религиозных организаций, публикующих петиции об отставке президента. Пресса переполнена критическими материалами о деятельности правительства и коррупции президента и членов его семьи. С особой силой муссируются слухи, что к ней причастна и блистательная жена президента Ким Гон Хи, которая якобы приняла в подарок сумку Christian Dior стоимостью несколько тысяч долларов. Впрочем, как видим, есть и более солидные сведения о махинациях с ценными бумагами.

По сути, Юн и его жена уже находился на грани импичмента и возможных судебных разбирательств, которые неизбежно последовали бы за готовящейся принудительной отставкой прокуроров, вроде как замявших информацию против его супруги. Однако его действия на упреждение провалились.

Сейчас уже стартовала процедура импичмента. Шесть оппозиционных партий Республики Корея подали соответствующее предложение в парламент страны. Ожидается, что голосование по импичменту пройдет 6 или 7 декабря.

Уже сейчас документ с предложением объявить импичмент президенту поддержал 191 депутат, в том числе представители президентской партии "Гражданская сила". А для вынесения решения требует 200 голосов депутатов из 300. Если инициатива получит необходимое количество голосов, вопрос будет передан на рассмотрение Конституционному суду. Шесть из девяти судей должны поддержать отстранение Юн Сок Ёля от власти.

Между тем уже ушел в отставку министр обороны, рассматривается вопрос об отставке всех членов кабинета министров «по собственному желанию», а также главы администрации президента и советника по национальной безопасности.

На этом фоне скорый конец политической карьеры Юн Сок Ёля более чем вероятен. В этом случае главным претендентом на пост главы государства становится лидер ДПК Ли Чжэ Мён, который вел компанию против Юна и возглавил борьбу оппозиции против военного положения.

Между тем, события в Южной Корее получили и серьезный международный резонанс. Премьер-министр Швеции отложил свой визит в Сеул, под вопросом и визит туда премьер-министра Японии.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Соединенные Штаты находятся в контакте с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе по поводу ситуации в Республике Корея. Сообщается также, что Юн не уведомил США о своих планах введения «военного положения». И в целом вся эта ситуация не добавляет репутации военному союзу Южной Кореи с США, направленному против КНР, КНДР и России, особенно в условиях, когда Сеул просит США вернуть свое тактическое ядерное оружие в страну. Подобная импульсивность южнокорейских политиков на фоне острейшей конфронтацией с КНДР, может резко повысить угрозу столкновения с применением ядерного оружия на Дальнем Востоке.