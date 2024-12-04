Пашинян счел нецелесообразным проведение саммита ЕАЭС в Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что заседание Высшего Евразийского экономического совета не будет проходить в Ереване, так как он счел его проведение нецелесообразным.

"Лично я вижу нецелесообразным проведение саммита в Армении, поскольку не все члены Высшего экономического совета ЕАЭС желательны для республики", - сказал он, выступая в парламенте.

Ранее глава армянского правительства обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в поддержке Азербайджана в ходе военных действий и заявил, что ни один официальный представитель Армении не поедет в эту страну пока у власти находится Лукашенко.

Кроме того, Пашинян прокомментировал информацию о том, что мероприятие ЕАЭС не проводится в Армении, так как в этом случае могут возникнуть проблемы с визитом президента РФ Владимира Путина из-за ратификации Арменией Римского статута Международного уголовного суда. "Мы предложили Москве путем двустороннего соглашения решить этот вопрос, однако не получили согласия", - указал он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится по просьбе председательствующей в ЕАЭС Армении в Санкт-Петербурге 25 декабря. Председательствовать в рамках встречи будет Пашинян.