Президент Сирии повысил оклады военнослужащих на 50%

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Президент Сирии Башар Асад подписал указ о повышении оклада военнослужащих на 50%. Об этом информировала канцелярия лидера арабской республики.

Согласно распространенному канцелярией документу, к окладу, "действующему на дату издания нынешнего указа, будет добавлена сумма в размере его 50% для военнослужащих, на которых распространяются положения закона о военной службе" от 2003 года и поправок к нему. Указ вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его публикации в Официальном вестнике.

Формирования экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ и признана террористической организацией) 27 ноября совершили масштабную атаку на севере Сирии. Как сообщило командование ВС арабской республики, боевики предприняли попытки наступления на населенные пункты, находящиеся под защитой сирийской армии, и военные объекты.

30 ноября командование ВС заявило об ударах по позициям боевиков, которым удалось проникнуть во многие кварталы города Алеппо. В Минобороны указали, что сирийская армия была вынуждена перегруппировать свои силы, чтобы сохранить жизни гражданского населения и военнослужащих, а также подготовиться к контратаке.