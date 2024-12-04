Путин прокомментировал угрозы Трампа ввести пошлины на товары из стран БРИКС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин, комментируя угрозы будущего американского лидера Дональда Трампа применить пошлины в отношении товаров из стран БРИКС, напомнил, что Трамп четыре года не был у власти, за это время позиции доллара были подорваны.

Ранее Трамп заявил о намерении ввести 100%-ные торговые пошлины на товары из государств БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от американской валюты.

"Все-таки вновь избранный президент США четыре года не был в Белом доме. А за это время произошли определенные изменения в мировой и в американской экономике. Его преемники, его политические противники очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара в качестве мировой резервной валюты", - сказал российский лидер на форуме ВТБ "Россия зовет!".

По его словам, сегодня доллар используется как инструмент политической, "а может быть даже и вооруженной борьбы, чтобы нанести ущерб другим странам".

"Ввиду того, что доля США в мировой экономике сокращается, а значит, и влияние доллара на мировые экономические процессы тоже сокращается естественным образом, происходят процессы, связанные с применением других инструментов", - указал Путин, отметив, что использование новых технологий и инструментов запретить никто не может.

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит в Москве 4 и 5 декабря.