Кадыров рассказал, что Маск нет дарил ему Cybertruck

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что американский предприниматель Илон Маск не дарил ему электропикап Cybertruck, это была шутка.

"Мне интересен сам Илон Маск, мне нравится его характер, как он ведет себя, его жизненная позиция, я люблю с ним подшучивать через соцсети. Машину он мне не подарил, машина не моя была - я эту шутку придумал и запустил", - рассказал руководитель региона во время прямой линии.

Вместе с тем, по его словам, "следующая машина на подходе еще есть". "Но на войне электропикапы Cybertruck не пригодны. Наш "Патриот" лучше. Если мы Илона Маска чем-то обидели - просим извинений. Нам нравятся такие люди", - указал Кадыров.

Некоторое время назад он сообщил, что получил в подарок от Маска электропикап Cybertruck и испытал его. Он пообещал направить машину в зону СВО и пригласил американского миллиардера посетить Грозный. Позже гендиректор компании Tesla заявил, что не дарил главе Чечни электропикап. В ответ на это Кадыров поблагодарил Маска за Starlink, отметив скорость связи в зоне СВО. 19 сентября глава региона информировал о том, что Маск удаленно отключил электропикап, отправленный в зону спецоперации.