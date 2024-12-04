Рябков оценил шансы на компромисс между Москвой и Киевом

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На сегодняшний день шансы на компромисс между Москвой и Киевом равны нулю из-за несовместимости позиций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью телеканалу CNN.

"На данный момент шансы на компромисс нулевые. Только когда в Киеве начнут понимать, что Россия ни за что не пойдет по предложенному ими пути, могут открыться новые возможности", - сказал он.

14 июня президент РФ Владимир Путин обозначил условия для урегулирования ситуации на Украине. В их числе вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от членства в НАТО. На Украине также должны быть полностью обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, Россия считает необходимым снять все западные санкции в отношении нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Киев такой мирный план отверг.

После массированной атаки ВСУ на Курскую область, которая началась 6 августа, Путин назвал бессмысленными переговоры с правительством, атакующим гражданское население.