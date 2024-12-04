Турция и Иран разошлись в позиции по события в Сирии

Юрий Веселов, военный обозреватель

Турция и Ирана на переговорах министров иностранных дел в Анкаре 2 декабря продемонстрировали взаимоисключающие взгляды на причины и источники очередного военного конфликта в Сирии

По итогам переговоров со своим иранским коллегой глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан с присущей его соратникам восточной лукавостью заявил, что «на данном этапе неправильно пытаться объяснить события в Сирии наличием внешнего вмешательства». Экспансию вооруженных группировок, которые находятся под полным турецким контролем, он объяснил отказом сирийского правительства от диалога с непримиримой оппозицией, указав: «Последние события еще раз показывают, что Дамаск должен достичь соглашения со своим народом и оппозицией».

Фидан утверждает, что Анкара в течение 13 последних лет стремилась достичь взаимопонимания между официальным Дамаском и оппозицией с использованием так называемого Астанинского процесса мирного урегулирования и обвинил сирийские власти в неспособности принять позитивные решения в данном вопросе. Что и привело к войне. При этом Турция якобы «сделала все необходимые уведомления всем заинтересованным сторонам до начала этих событий».

А вот его иранский коллега Аббас Аракчи придерживается совершенно иного мнения: за спиной бородачей, боевиков мусульманского террористического интернационала стоят «внешние силы во главе с США и Израилем», и это по их планам велась подготовка к выходу из террористического анклава Идлиб и захвата Алеппо. Это по их лекалам, по аналогии украинской вылазки в Суджу Курской области, была организована и проведена операция по захвату отдельного плацдарма Алеппо: как и российским войскам, так и сирийским потребуется неимоверных усилий, чтобы выбить врага с занятых территорий.

Хакан Фидан должен еще поблагодарить Аббаса Аракчи за то, что на совместной пресс-конференции по завершении встречи иранский министр прямо не указал на полную незаконность военного присутствия Турции на севере соседней страны, а также турецкую помощь и покровительство действиям мятежников.

Против кого направлена и какие цели преследует эта террористическая экспансия? Против Турции?

Направлена она против Сирии, России и Ирана с целью подрыва стабильности и сведения до минимума влияния сирийских союзников. Реализация данных замыслов выгодна США, Израилю и, прежде всего, Турции. Фидан пытается «перевести стрелки» на необходимость борьбы с «истинными террористами в лице сирийских курдских «Отрядов народной самообороны», заявляя о том, что османы и персы «будут вести против них совместную борьбу».

Вместе с тем турки почему-то не обрушили гнев своих союзников из Идлиба и севера Сирии на проамериканские курдские вооруженные формирования «Сирийских демократических сил», но направили более 50-тысячные банды подчиненных им головорезов против правительственных войск. А на авиационные удары по ним боевых самолетов ВКС в первый день экспансии официально отреагировали выражением неприкрытой неприязни к русским.

Реджеп Эрдоган раздосадован отказом президента Сирии Башара Асада от встречи с ним. Асад вполне обоснованно считает ее бесполезной до того, как север Сирии не будет освобожден от османской оккупации. И каковы могут быть итоги переговоров базирующейся в Стамбуле сирийской непримиримой оппозиции, на которых настаивает Эрдоган и компания?

Вот что говорит ее лидер, руководитель «Национальной коалиции революционных и оппозиционных сил в Сирии» Хади аль-Бахр. Начатая 27 ноября вооруженными группировками военная операция на северо-западе Сирии «будет продолжена до тех пор, пока правительство не включится в весь процесс для достижения политического перехода».

Ясно, что под выражением «политический переход» подразумевается смена власти и приход в Дамаске лояльного Турции, США и Западу правительства.

По большому счету, очередные действия турецких прокси направлены на разрыв военно-политических связей между Сирией, Россией и Ираном. И сама Турция в данном сценарии выступает также в качестве прокси, только кукловодами Анкары выступают англосаксы и израильтяне. А все стенания Реджепа Эрдогана о «геноциде палестинцев» ничего не стоят: Турция ничего не сделала, чтобы остановить кровавую бойню в Газе, продолжая транзит нефти в Израиль и не отправив ни одного из своих подопечных в Идлибе в Южный Ливан для противодействия наступлению армии еврейского государства.

В конечном итоге министры Турции и Ирана выступили с предложением собрать в скором времени очередную встречу глав внешнеполитических ведомств стран-гарантов сирийского урегулирования (Иран, Россия, Турция) в рамках Астанинского процесса. Что можно ожидать от нее, сказать сложно: ведь все отчетливо понимают, кто курирует очередную вылазку международного мусульманского террористического интернационала в Сирии. Но только вряд ли в этом будет обвинена сама Турция.