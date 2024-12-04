Путин: Россия в 2024 году в четыре раза опередит Европу по росту экономики

© Сергей Бобылев/ ТАСС

Рост российской экономики по итогам текущего года составит около 4%, а еврозоны - всего 1%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"В 2024 году рост экономики еврозоны, согласно подсчетам наших и международных экспертов, составит примерно около 1% с небольшим. Рост экономики России по итогам прошлого года был 3,6%. В этом году будет около 4%. 3,9%, а может быть и 4%", - отметил он.