Сын Порошенко объявлен в розыск из-за неявки по повестке

Сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея объявили в розыск по причине неявки по повестке в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом информировало украинское издание "Страна".

Сообщается, что Алексея Порошенко, который является лейтенантом запаса, вызывали 4 сентября и 21 октября, но обе повестки он проигнорировал.

По информации украинских СМИ, Алексей Порошенко вместе с супругой и двумя детьми живет то в Лондоне, то в Сингапуре. Удаленно руководит семейным бизнесом, который находится на Украине.