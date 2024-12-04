Блинкен заверил, что США потратят "каждый цент" из одобренного для Киева $61 млрд

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Соединенные Штаты потратят на Украину "каждый цент" из $61 млрд, одобренного ранее Конгрессом. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы намерены потратить каждый цент, который нам доступен из $61 млрд, одобренного Конгрессом", - сказал он журналистам.

В апреле Палата представителей Конгресса США приняла проект закона об оказании военной помощи Украине в размере $61 млрд. Эти деньги преимущественно будут направлены на новые заказы вооружений у американского ВПК, а также пойдут на закупку боеприпасов и средств ПВО для Киева.