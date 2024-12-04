Медведев: администрации Байдена плевать на смерти 18-летних украинцев

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Уходящей администрации США во главе с Джо Байденом плевать на смерти 18-летних украинцев, к которым приведет требование Вашингтона к Киеву снизить призывной возраст. На этом акцентировал внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х.

"Все-таки уходящий госсекретарь США Энтони Блинкен - редкая мразь. Требует от Киева снизить возраст мобилизации для продолжения "помощи США". Значит, будут умирать 18-летние, но администрации Байдена на это плевать", - указал российский политик.