ВКС выполнили успешный пуск с космическим аппаратом в интересах МО РФ

© ИТАР-ТАСС/Андрей Моргунов

Воздушно-космические силы (ВКС) России осуществили успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ. Об этом со ссылкой на российское военное ведомство сообщает ТАСС.

"В среду, 4 декабря, в 20 часов 59 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах МО РФ", - говорится в сообщении.