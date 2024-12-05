Украина применила санкции в отношении должностных лиц Грузии

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Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о применении Украиной санкций в отношении властей Грузии. Соответствующий документ опубликован на его сайте.

Согласно тексту указа, в списки включены 19 человек, в частности основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также несколько судей и депутатов парламента страны.

"Только что подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о санкциях. И это санкции против части власти в Грузии. Украина ввела санкции против Иванишвили и его соратников, 19 лиц", - сказал Зеленский на видео, размещенном в его Telegram-канале.