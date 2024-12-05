Сечин: вытеснение России с энергорынка повлечет за собой коллапс мировой экономики

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Вытеснение России с энергорынка неизбежно повлечет за собой коллапс мировой экономики. На это обратил внимание глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.

По его словам, "такой же ошибкой, как и в случае применения доллара в качестве санкционного инструмента, является и политика вытеснения России с энергорынка, которое неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики".

Сечин отметил, что Россия располагает объемной ресурсной базой и занимает особую позицию в мире. Суммарная стоимость российских полезных ископаемых составляет $100 трлн, это почти в два раза превышает аналогичный показатель в США.

Веронский евразийский экономический форум проходит в городе Расе-эль-Хайме (ОАЭ) 5-6 декабря. В 2024 году тема форума: "Новая архитектура сотрудничества для современной экономики".