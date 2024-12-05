WSJ: Украина намерена объявить о готовности к переговорам с Россией

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Украина намерена заявить о своей готовности к переговорам и заключению соглашения с Россией. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Сообщается, что Киев готов объявить о своей "готовности к миру". "Но это должен быть устойчивый мир" - указывает источник.

По данным издания, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак посетил Вашингтон, чтобы "наладить отношения" с командой будущего президента США Дональда Трампа. На встрече с украинскими чиновниками присутствовали избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и Кит Келлог, которого избранный глава государства планирует назначить спецпосланником по Украине.

Трамп в рамках своей предвыборной кампании отмечал, что намерен положить конец украинскому конфликту. Владимир Зеленский ранее не раз признавал, что есть риск прекращения американской поддержки Киева в случае переизбрания Трампа.