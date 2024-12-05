Китай ввел санкции против 13 производителей оружия США

Китай применил санкции в отношении 13 компаний, представляющих ВПК США, а также 6 руководителей этих предприятий по причине поставок вооружений Тайваню. Согласно заявлению МИД КНР, ограничения вступают в силу с 5 декабря 2024 года.

Так, активы подсанкционных юридических и физических лиц подлежат блокировке, с ними запрещается вести бизнес. Руководителям, подпавшим под действие ограничений, закрыт въезд в Китай, указали во внешнеполитическом ведомстве.

Подчеркивается, что "США недавно в очередной раз объявили о продаже вооружений тайваньскому региону Китая, это серьезно нарушает принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике". Соединенные Штаты своими действиями серьезно вмешиваются во внутренние дела КНР и наносят ущерб суверенитету и территориальной целостности страны, добавили в министерстве.

В октябре Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню системы противовоздушной обороны NASAMS и радиолокационных станций примерно на $2 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда там скрылись остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), проиграв гражданскую войну с Китаем. Согласно официальной позиции Пекина, это один из регионов КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и осуществлять острову поставки оружия, которые, по оценке Пекина, за несколько последних лет составили более $70 млрд.