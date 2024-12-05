Россия опубликовала договор о стратегическом партнерстве с КНДР

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Текст договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР опубликован на интернет-портале правовой информации.

Он вступил в силу с 4 декабря и будет действовать на бессрочной основе.

Вместе с тем действие прекратил Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР, подписанный 9 февраля 2000 года.