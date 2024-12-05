Российский рынок акций на открытии демонстрировал снижение ведуших индексов

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Российский рынок акций в начале торгов на Московской бирже в четверг снижался. Курс юаня укрепляется к рублю, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,48% и составлял 2 473,75 пункта, индекс РТС также снижался 0,48% и торговался на уровне 747,62 пункта.

Вместе с тем курс юаня к рублю на открытии торгов вырос на 4,85 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 14,38 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и составлял 2 480,56 пункта (-0,2%), индекс РТС находился на уровне 749,67 пункта (-0,2%).

В свою очередь, курс китайской валюты перешел к снижению и находился на отметке в 14,27 руб. (-6,15 коп.).