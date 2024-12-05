Пермяки возложили цветы в память о погибших при пожаре в "Хромой лошади"

© ИТАР-ТАСС/ Михаил Воскресенских

Жители Перми возложили цветы в память о 156 погибших при пожаре в ночном клубе "Хромая лошадь" 5 декабря 2009 года. У мемориала в пермском сквере Уральских добровольцев, созданном в память о жертвах трагедии, лежат десятки гвоздик, хризантем и роз, горят лампадки, сообщает ТАСС.

По информации мэрии Перми, никаких специальных памятных мероприятий к этой дате не запланировано, поэтому горожане в течение дня небольшими группами приходят к мемориалу и приносят цветы.

Пожар в ночном клубе "Хромая лошадь", размещенном в многоэтажном доме в центре Перми, произошел 5 декабря 2009 года. Тогда погибли 156 человек, еще более 70 пострадали. Это заведение было рассчитано на 50 посадочных мест, однако в тот вечер в нем находились от 250 до 300 человек, отмечавших день рождения клуба.

Пожар начался во время пиротехнического шоу. Площадь горения составляла 400 кв. метров при общей площади заведения 500 кв. метров. У единственного выхода образовалась давка. В результате на месте происшествия погибли 111 гостей и сотрудников ночного клуба, еще 45 пострадавших скончались в медучреждениях. Всего потерпевшими были признаны 404 человека.

5 декабря 2011 года в сквере Уральских добровольцев был открыт мемориал в память о жертвах пожара. В помещении, где располагался клуб, после реконструкции открылся многофункциональный центр "Мои документы".