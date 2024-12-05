Обстановка в Сирии остается напряженной

Юрий Веселов, военный обозреватель

Из Сирии поступают противоречивые сведения о положении правительственной армии. Отряды мятежников установили полный контроль над вторым по значимости городом Алеппо на севере страны, освоении ими бывших военных объектов сирийской армии и начале работ по строительству дополнительных оборонительных сооружений. В город прибывают отряды про-турецкой «Сирийской армии свободы» (САС), боевики запрещенной в РФ террористической мусульманской группировки «Гайат Тахрир аш-Шам». В местах дислокации боевиков в вывешиваются флаги Турции.

Накануне в город Хомс была доставлена группа сирийских курсантов Военно-инженерной академии имени Хафеза Асада. С самого начала вторжения террористов в город Алеппо курсанты организовали оборону на одном из объектов полигона учебного заведения и несколько суток сбоями удерживали его от наступающего врага. Были окружены, но вырвались из блокады при поддержке пришедшего на помощь российского подразделения. В Хомсе раненым сирийцам и русским оказана медицинская помощь.

По сведениям сирийских источников и публикуемым в арабской печати снимкам, в Алеппо боевики захватили многочисленные склады с большим количеством военной техники, стрелковым оружием, артиллерийских и танковых боеприпасов и, особенно, к различным реактивным системам залпового огня. В свою очередь, командование правительственной армии утверждает, что военная техника и оставленное оружие оставлено по причине поломок и непригодности к боевому применению.

В течение 4 декабря наиболее кровопролитные боевые действия велись на подступах к городу Телль-Рифаат, который удерживают сирийские подразделения при поддержке курдских «Сирийских демократических сил».

К утру дня сирийским правительственным силам удалось разгромить передовые отряды мусульманских боевиков на рубеже 6-7 км севернее города Хама и отбросить их на более 20 км от города.

Противник активно применяет беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различного назначения, тогда как на вооружении правительственных сил этот вид военной техники и оружия полностью отсутствует. Американское издание «Newsweek» сообщает, что Киев поставил террористам «Гайат Тахрир аш-Шам» крупную партию БПЛА, в том числе ударных FPV и в течение последнего года украинские специалисты обучали боевиков их применению. Представители сирийского командования свидетельствуют большую эффективность использования данного вида оружия, особенно по развернутым на позициях артиллерийским орудиям и бронированной технике.

Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщает о наличии в рядах наступающих террористов значительного количества украинских снайперов, инструкторов, в органах управления и штабах советников. Все они называют себя «Белыми волками».

На прошедших 1 декабря в Дамаске переговорах с президентом Башаром Асадом министр иностранных дел Ирана накануне своего визита в Анкару заявил региональному арабскому изданию «Аль-Араби аль-Джадид» о том, что его правительство рассмотрит возможность отправки своих войск в Сирию. По сути, становится все более очевидным, что очередная вооруженная авантюра с использованием окопавшихся на севере и северо-западе Сирии отрядов мусульманского террористического интернационала и вооруженной сирийской оппозиции, совершена при поддержке и координации с Турцией. «Мы не ожидали, что Турция попадет в ловушку, расставленную США и Израилем. Мы продолжим поддерживать Сирию», - заявил Али Акбар, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

3 декабря состоялся телефонный разговор о состоянии дел в Сирии президентов России Владимира Путина и Ирана Максуда Пезешкиана по инициативе иранской стороны.

Россия, Иран и Турция, как гаранты урегулирования в Сирии, намерены провести встречу министров иностранных дел. Турция предложила для этого столицу Катара Доху. Иностранные наблюдатели полагают, что обсуждение вопроса решения конфликта может состояться уже 6 или 7 декабря.