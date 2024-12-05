Костин считает, что цена на нефть сложится на уровне $67 за баррель

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Глава ВТБ Андрей Костин на 17-м Веронском евразийском экономическом форуме высказал мнение, что что цены на нефть в среднесрочной перспективе будут находиться на уровне $67 за баррель.

"67 долларов за баррель", - сказал банкир, отвечая на соответствующий вопрос.