Realmeter: большинство жителей Южной Кореи выступают за импичмент президента

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Семь из десяти граждан Республики Корея выступают за отстранение президента Юн Сок Ёля от власти из-за ситуации с военным положением. Об этом свидетельствуют данные исследования, распространенные социологическим бюро Realmeter.

Опрос был проведен 4 декабря среди 504 человек старше 18 лет. Так, 73,6% респондентов поддерживают импичмент главы государства. Против выступили 24%. Еще 2,4% затруднились с ответом.

В среду шесть оппозиционных партий инициировали процедуру импичмента президента. Голосование состоится 6 или 7 декабря. По мнению оппозиции, президент нарушил конституцию и для введения военного положения не было юридических оснований.

Согласно результатам опроса, 69,5% южнокорейцев полагают, что действия Юн Сок Ёля можно расценивать как преступление против государственного строя. 24,9% опрошенных с этим не согласны, а 5,7% затруднились с ответом.