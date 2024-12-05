Volkswagen: не уверен – не обгоняй. Китайцев…

Павел Александров, международный обозреватель

Планы руководства крупнейшего в Европе автопроизводителя Volkswagen по закрытию в ФРГ в наступающем году трех из шести заводов, что ведет к увольнению десятков тысяч рабочих, натолкнулись на яростное сопротивление трудовых коллективов. Текущая неделя ознаменовалась предупредительными 24-часовыми забастовками, но уже известно, что если назначенные на 9 декабря очередные переговоры профсоюза IG Metall с боссами VW завершатся безрезультатно, то забастовки на немецких автозаводах станут бессрочными. «Если будет необходимо, то конфликт станет самым жестким из тех, которые Volkswagen переживал в своей истории ранее», предупредил главный переговорщик от профсоюза Торстен Грёгер. Уже сейчас очевидно, что кризис автоиндустрии в ФРГ затрагивает и другие концерны в разных странах.

В рамках компании Volkswagen речь идет не только о предстоящих увольнениях, но и о сокращении оплаты труда примерно 130 тысяч работников. Между тем, руководство VW до сих пор отказывается от любого повышения зарплат, а напротив, настаивает на их уменьшении на 10%. По данным производственного совета VW, закрыть предполагается не менее трёх автозаводов, на которых заняты десятки тысяч человек, чтобы дополнительно сэкономить порядка 5 млрд евро. Концерн, в свою очередь, объясняет эти меры слабым спросом на новые автомобили и растущими трудозатратами ввиду недозагрузки производственных мощностей, что требует усиления мер экономии.

По расчетам правления VW, для нормализации ситуации компания должна была бы выпускать на 500 тысяч авто больше, что соответствует производительности двух полноценных автозаводов. В этой связи считается, что угроза закрытия нависла, в первую очередь, над предприятиями в Дрездене и Оснабрюке. Эксперты отмечают, что одним из объяснений развития кризиса в автопромышленности являются слабые продажи электромобилей, но основная причина, все-таки, в пессимистических покупательских настроениях потребителей ввиду общего плохого состояния экономики Германии.

Так, увольнения и закрытие автозаводов на повестке дня не только в концерне Volkswagen. Сокращения работников планируются и в Mercedes, а на заводе Ford в Кёльне количество подлежащих увольнению сотрудников измеряется тысячами. Кризис автопроизводителей в Германии, естественно, бьет и по поставщикам запчастей и комплектующих в самой ФРГ, а также в других странах. Так, компания Bosch лишится нескольких сотен рабочих мест, выпускающая автоматические и механические коробки передач фирма ZF Friedrichshafen также увольняет работников и вводит сокращенную рабочую неделю, аналогичные проблемы испытывает производитель шин и электроники компания Continental.

Жесткие меры экономии вынужден вводить и другой гигант этой сферы – Valeo. По данным Bloomberg, французский производитель сцепления, радиаторов, вентиляторов и тормозных дисков намерен закрыть два завода и уволить порядка 1000 сотрудников. По информации на конец 2023 года, на 175 предприятиях фирмы Valeo в 29 странах было занято почти 113 тысяч человек. Нынешние же сокращения в империи Valeo затронут Научно-исследовательский центр в La Verriere под Парижем и завод в La Suze-sur-Sarthe. Часть сотрудников планируется занять в других филиалах концерна, но 864 рабочих места на восьми французских предприятиях Valeo исчезнут навсегда.

«Автомобильная индустрия переживает время перемен, и объемы выпускаемой продукции не соответствуют нашим ожиданиям. Поэтому нам необходимо изменить наши подходы к организации производства», пояснил логику действий концерна его официальный представитель изданию Automotive News Europe. Уже известно, что увольнять сотрудников Valeo будет не только в самой Франции. Еще 200 человек отправятся на улицу в ФРГ, Чехии и Польше, в первую очередь, это будут менеджеры и служащие. В Германии концерн располагает 22 предприятиями. Причем, к настоящему моменту 1100 рабочих мест уже сокращено, из них – 430 в ФРГ.

Причины кризиса германского автомобилестроения, в который оказались втянуты и все фирмы-поставщики комплектующих, проанализировал ведущий немецкий экономический еженедельник WirtschaftsWoche. Издание отмечает, что провал связан, в частности, с решениями, которые боссы VW принимали на своих заводах в Китае. Когда уже много лет тому назад китайский автопром сделал основную ставку на электромобили, Volkswagen и другие немецкие автоконцерны этот тренд «проспали». Вместо своевременных инвестиций они «просто наблюдали», как их конкуренты в Поднебесной выводили на рынок новый высокотехнологичный продукт.

И это касается не только автомобилестроения. «Похоже, что многие германские фирмы в последние два десятилетия думали, что один лишь только их имидж обеспечит им доминирование на мировых рынках», отметил в беседе с изданием работающий в Пекине немецкий консультант Торгово-промышленной палаты ФРГ в Китае. Собеседник WirtschaftsWoche отметил, что в Китае уже давно не считают качество «исключительно визитной карточкой Германии». Он отметил, что китайские производители предлагают рынку инновационную продукцию по ценам, с которыми невозможно конкурировать, в частности, это касается и электромобилей. «Реальность давно опередила немецкую самоуверенность», - заключил эксперт.

Справедливости ради надо отметить, многие немецкие фирмы в Китае начали учиться у местных компаний, брать с них пример. Это касается и Volkswagen. Пару лет назад концерн принял решение сделать свой китайский бизнес более независимым от штаб-квартиры в Вольфсбурге, чтобы оперативно принимать необходимые решения на месте. Для этого VW создал в Китае собственный инновационный центр. Однако нынешние события в Германии свидетельствуют, что руководство концерна с кардинальным изменением курса сильно опоздало.