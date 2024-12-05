Текущие события
СВО
Израиль vs ХАМАС
Восстановление Донбасса
Второй срок Трампа
Антироссийские санкции
Самые читаемые
Главные обсуждения
Наиболее обсуждаемые
Rate it
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Кризис в Европе / Закат Европы
Volkswagen: не уверен – не обгоняй. Китайцев…

Забастовки на автозаводах по всей Германии

Volkswagen: не уверен – не обгоняй. Китайцев…
По теме:

Павел Александров, международный обозреватель

Планы руководства крупнейшего в Европе автопроизводителя Volkswagen по закрытию в ФРГ в наступающем году трех из шести заводов, что ведет к увольнению десятков тысяч рабочих, натолкнулись на яростное сопротивление трудовых коллективов. Текущая неделя ознаменовалась предупредительными 24-часовыми забастовками, но уже известно, что если назначенные на 9 декабря очередные переговоры профсоюза IG Metall с боссами VW завершатся безрезультатно, то забастовки на немецких автозаводах станут бессрочными. «Если будет необходимо, то конфликт станет самым жестким из тех, которые Volkswagen переживал в своей истории ранее», предупредил главный переговорщик от профсоюза Торстен Грёгер. Уже сейчас очевидно, что кризис автоиндустрии в ФРГ затрагивает и другие концерны в разных странах.

В рамках компании Volkswagen речь идет не только о предстоящих увольнениях, но и о сокращении оплаты труда примерно 130 тысяч работников. Между тем, руководство VW до сих пор отказывается от любого повышения зарплат, а напротив, настаивает на их уменьшении на 10%. По данным производственного совета VW, закрыть предполагается не менее трёх автозаводов, на которых заняты десятки тысяч человек, чтобы дополнительно сэкономить порядка 5 млрд евро. Концерн, в свою очередь, объясняет эти меры слабым спросом на новые автомобили и растущими трудозатратами ввиду недозагрузки производственных мощностей, что требует усиления мер экономии.

По расчетам правления VW, для нормализации ситуации компания должна была бы выпускать на 500 тысяч авто больше, что соответствует производительности двух полноценных автозаводов. В этой связи считается, что угроза закрытия нависла, в первую очередь, над предприятиями в Дрездене и Оснабрюке. Эксперты отмечают, что одним из объяснений развития кризиса в автопромышленности являются слабые продажи электромобилей, но основная причина, все-таки, в пессимистических покупательских настроениях потребителей ввиду общего плохого состояния экономики Германии.

Так, увольнения и закрытие автозаводов на повестке дня не только в концерне Volkswagen. Сокращения работников планируются и в Mercedes, а на заводе Ford в Кёльне количество подлежащих увольнению сотрудников измеряется тысячами. Кризис автопроизводителей в Германии, естественно, бьет и по поставщикам запчастей и комплектующих в самой ФРГ, а также в других странах. Так, компания Bosch лишится нескольких сотен рабочих мест, выпускающая автоматические и механические коробки передач фирма ZF Friedrichshafen также увольняет работников и вводит сокращенную рабочую неделю, аналогичные проблемы испытывает производитель шин и электроники компания Continental.

Жесткие меры экономии вынужден вводить и другой гигант этой сферы – Valeo. По данным Bloomberg, французский производитель сцепления, радиаторов, вентиляторов и тормозных дисков намерен закрыть два завода и уволить порядка 1000 сотрудников. По информации на конец 2023 года, на 175 предприятиях фирмы Valeo в 29 странах было занято почти 113 тысяч человек. Нынешние же сокращения в империи Valeo затронут Научно-исследовательский центр в La Verriere под Парижем и завод в La Suze-sur-Sarthe. Часть сотрудников планируется занять в других филиалах концерна, но 864 рабочих места на восьми французских предприятиях Valeo исчезнут навсегда.

«Автомобильная индустрия переживает время перемен, и объемы выпускаемой продукции не соответствуют нашим ожиданиям. Поэтому нам необходимо изменить наши подходы к организации производства», пояснил логику действий концерна его официальный представитель изданию Automotive News Europe. Уже известно, что увольнять сотрудников Valeo будет не только в самой Франции. Еще 200 человек отправятся на улицу в ФРГ, Чехии и Польше, в первую очередь, это будут менеджеры и служащие. В Германии концерн располагает 22 предприятиями. Причем, к настоящему моменту 1100 рабочих мест уже сокращено, из них – 430 в ФРГ.

Причины кризиса германского автомобилестроения, в который оказались втянуты и все фирмы-поставщики комплектующих, проанализировал ведущий немецкий экономический еженедельник WirtschaftsWoche. Издание отмечает, что провал связан, в частности, с решениями, которые боссы VW принимали на своих заводах в Китае. Когда уже много лет тому назад китайский автопром сделал основную ставку на электромобили, Volkswagen и другие немецкие автоконцерны этот тренд «проспали». Вместо своевременных инвестиций они «просто наблюдали», как их конкуренты в Поднебесной выводили на рынок новый высокотехнологичный продукт.

И это касается не только автомобилестроения. «Похоже, что многие германские фирмы в последние два десятилетия думали, что один лишь только их имидж обеспечит им доминирование на мировых рынках», отметил в беседе с изданием работающий в Пекине немецкий консультант Торгово-промышленной палаты ФРГ в Китае. Собеседник WirtschaftsWoche отметил, что в Китае уже давно не считают качество «исключительно визитной карточкой Германии». Он отметил, что китайские производители предлагают рынку инновационную продукцию по ценам, с которыми невозможно конкурировать, в частности, это касается и электромобилей. «Реальность давно опередила немецкую самоуверенность», - заключил эксперт.

Справедливости ради надо отметить, многие немецкие фирмы в Китае начали учиться у местных компаний, брать с них пример. Это касается и Volkswagen. Пару лет назад концерн принял решение сделать свой китайский бизнес более независимым от штаб-квартиры в Вольфсбурге, чтобы оперативно принимать необходимые решения на месте. Для этого VW создал в Китае собственный инновационный центр. Однако нынешние события в Германии свидетельствуют, что руководство концерна с кардинальным изменением курса сильно опоздало.

 

 
Нравится
Добавить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подробнее по теме «Кризис в Европе»:

27.11.2024
Политолог Федоров: правые не решатся спровоцировать правительственный кризис во Франции
26.11.2024
Политолог Брутер: лидер президентской гонки в Румынии – национал-консерватор
22.11.2024
Экономика Германии на распутье
21.11.2024
Эксперт: европейцам уже не решить проблему мигрантов, пришло время платить
18.11.2024
Эксперт: звонок Шольца Путину - попытка поднять собственный рейтинг
18.11.2024
Требования Шольца подтверждают: ФРГ надолго остается врагом России
15.11.2024
Кандидат в канцлеры ФРГ угрожает Путину
14.11.2024
Политолог Гришанов: европейские элиты смогут решить проблему правой оппозиции
14.11.2024
Сексуальный скандал потрясает государственную церковь Великобритании
13.11.2024
Германист Камкин: при внеочередных выборах Шольц не сохранит пост канцлера
13.11.2024
ФРГ: имя нового канцлера известно и это не Олаф Шольц
11.11.2024
ФРГ: элиты напуганы победой Дональда Трампа
07.11.2024
Германист Камкин о причинах правительственного кризиса в ФРГ
07.11.2024
Германия без «светофора»
Логин

Ваш город:

Расширенный поиск
USD 05/12 97.9241
EUR 05/12 104.8872

Топ 10 новостей

Все новости

/ru/?module=news&action=view&id=174400
* Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента:
Голос Америки, Idel.Реалии, Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Телеканал Настоящее Время, Azatliq Radiosi, Радио Свобода, Сибирь.Реалии, Фактограф, Север.Реалии, MEDIUM-ORIENT, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна, Medusa Project, Первое антикоррупционное СМИ, VTimes.io, Баданин Роман Сергеевич, Гликин Максим Александрович, Маняхин Петр Борисович, Ярош Юлия Петровна, Чуракова Ольга Владимировна, Железнова Мария Михайловна, Лукьянова Юлия Сергеевна, Маетная Елизавета Витальевна, The Insider SIA, Рубин Михаил Аркадьевич, Гройсман Софья Романовна, Рождественский Илья Дмитриевич, Апухтина Юлия Владимировна, Постернак Алексей Евгеньевич, Телеканал Дождь, Петров Степан Юрьевич, Istories fonds, Шмагун Олеся Валентиновна, Мароховская Алеся Алексеевна, Долинина Ирина Николаевна, Шлейнов Роман Юрьевич, Анин Роман Александрович, Великовский Дмитрий Александрович, Альтаир 2021, Ромашки монолит, Главный редактор 2021, Вега 2021, Важные иноагенты, Каткова Вероника Вячеславовна, Карезина Инна Павловна, Кузьмина Людмила Гавриловна, Костылева Полина Владимировна, Лютов Александр Иванович, Жилкин Владимир Владимирович, Жилинский Владимир Александрович, Тихонов Михаил Сергеевич, Пискунов Сергей Евгеньевич, Ковин Виталий Сергеевич, Кильтау Екатерина Викторовна, Любарев Аркадий Ефимович, Гурман Юрий Альбертович, Грезев Александр Викторович, Важенков Артем Валерьевич, Иванова София Юрьевна, Пигалкин Илья Валерьевич, Петров Алексей Викторович, Егоров Владимир Владимирович, Гусев Андрей Юрьевич, Смирнов Сергей Сергеевич, Верзилов Петр Юрьевич, ЗП, Зона права, ЖУРНАЛИСТ-ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ, Вольтская Татьяна Анатольевна, Клепиковская Екатерина Дмитриевна, Сотников Даниил Владимирович, Захаров Андрей Вячеславович, Симонов Евгений Алексеевич, Сурначева Елизавета Дмитриевна, Соловьева Елена Анатольевна, Арапова Галина Юрьевна, Перл Роман Александрович, МЕМО, Mason G.E.S. Anonymous Foundation, Stichting Bellingcat, Москоу диджитал медиа, РС-Балт
Источник: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/ данные на 15.10.2021
* Сведения реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента:
Центр гендерных исследований, Четвертый сектор, Фонд защиты прав граждан Штаб, Институт права и публичной политики, Лаборатория социальных наук, Фонд борьбы с коррупцией, Альянс врачей, Центр по работе с проблемой насилия НАСИЛИЮ.НЕТ, Мы против СПИДа, СВЕЧА, Феникс ПЛЮС, Открытый Петербург, Гуманитарное действие, Лига Избирателей, Правовая инициатива, Гражданская инициатива против экологической преступности, Гражданский Союз, благотворительный Центр Хасдей Ерушалаим, Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации, Горячая Линия, В защиту прав заключенных, Институт глобализации и социальных движений, Центр социально-информационных инициатив Действие, ВМЕСТЕ, Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан, Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям, Фонд Тольятти, Новое время, Серебряная тайга, Так-Так-Так, центр Сова, центр Анна, Проект Апрель, Самарская губерния, Эра здоровья, общество Мемориал, Аналитический Центр Юрия Левады, Издательство Парк Гагарина, Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова, Сфера, СИБАЛЬТ, Уральская правозащитная группа, Женщины Евразии, Институт прав человека, Фонд защиты гласности, Центр по правам человека, Дальневосточный центр инициатив и социального партнерства, Пермский региональный правозащитный центр, Гражданское действие, Центр независимых социологических исследований, Сутяжник, АКАДЕМИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, Частное учреждение по реализации программ и проектов Совета Министров, Центр развития некоммерческих организаций, Гражданское содействие, Трансперенси Интернешнл-Р, Центр Защиты Прав Средств Массовой Информации, Институт развития прессы - Сибирь, Фонд поддержки свободы прессы, Гражданский контроль, Человек и Закон, Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова, Информационное агентство МЕМО.РУ, Институт региональной прессы, Институт Развития Свободы Информации, Экозащита!-Женсовет, Общественный вердикт, Евразийская антимонопольная ассоциация, Милославский Павел Юрьевич, Шнырова Ольга Вадимовна, Сечина Анастасия Евгеньевна, Чанышева Лилия Айратовна, Сидорович Ольга Борисовна, Таранова Юлия Николаевна, Туровский Александр Алексеевич, Васильева Анастасия Евгеньевна, Ривина Анна Валерьевна, Бурдина Юлия Владимировна, Бойко Анатолий Николаевич, Писемский Евгений Александрович, Пивоваров Андрей Сергеевич, Дугин Сергей Георгиевич, Аверин Виталий Евгеньевич, Барахоев Магомед Бекханович, Шевченко Дмитрий Александрович, Шарипков Олег Викторович, Мошель Ирина Ароновна, Шведов Григорий Сергеевич, Пономарев Лев Александрович, Каргалицкий Борис Юльевич, Созаев Валерий Валерьевич, Исакова Ирина Александровна, Исламов Тимур Рифгатович, Романова Ольга Евгеньевна, Щаров Сергей Алексадрович, Цирульников Борис Альбертович, Халидова Марина Владимировна, Людевиг Марина Зариевна, Федотова Галина Анатольевна, Паутов Юрий Анатольевич, Верховский Александр Маркович, Пислакова-Паркер Марина Петровна, Кочеткова Татьяна Владимировна, Чуркина Наталья Валерьевна, Акимова Татьяна Николаевна, Золотарева Екатерина Александровна, Рачинский Ян Збигневич, Жемкова Елена Борисовна, Гудков Лев Дмитриевич, Илларионова Юлия Юрьевна, Саранг Анна Васильевна, Захарова Светлана Сергеевна, Аверин Владимир Анатольевич, Щур Татьяна Михайловна, Щур Николай Алексеевич, Блинушов Андрей Юрьевич, Мосин Алексей Геннадьевич, Гефтер Валентин Михайлович, Симонов Алексей Кириллович, Флиге Ирина Анатольевна, Мельникова Валентина Дмитриевна, Вититинова Елена Владимировна, Баженова Светлана Куприяновна, Исаев Сергей Владимирович, Максимов Сергей Владимирович, Беляев Сергей Иванович, Голубева Елена Николаевна, Ганнушкина Светлана Алексеевна, Закс Елена Владимировна, Буртина Елена Юрьевна, Гендель Людмила Залмановна, Кокорина Екатерина Алексеевна, Шуманов Илья Вячеславович, Арапова Галина Юрьевна, Свечников Анатолий Мариевич, Прохоров Вадим Юрьевич, Шахова Елена Владимировна, Подузов Сергей Васильевич, Протасова Ирина Вячеславовна, Литинский Леонид Борисович, Лукашевский Сергей Маркович, Бахмин Вячеслав Иванович, Шабад Анатолий Ефимович, Сухих Дарья Николаевна, Орлов Олег Петрович, Добровольская Анна Дмитриевна, Королева Александра Евгеньевна, Смирнов Владимир Александрович, Вицин Сергей Ефимович, Золотухин Борис Андреевич, Левинсон Лев Семенович, Локшина Татьяна Иосифовна, Орлов Олег Петрович, Полякова Мара Федоровна, Резник Генри Маркович, Захаров Герман Константинович
Источник: http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx данные на 08.10.2021
* Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими:
Высший военный Маджлисуль Шура, Конгресс народов Ичкерии и Дагестана, Аль-Каида, Асбат аль-Ансар, Священная война, Исламская группа, Братья-мусульмане, Партия исламского освобождения, Лашкар-И-Тайба, Исламская группа, Движение Талибан, Исламская партия Туркестана, Общество социальных реформ, Общество возрождения исламского наследия, Дом двух святых, Джунд аш-Шам, Исламский джихад, Имарат Кавказ, АБТО, Правый сектор, Исламское государство, Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам, Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского, Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM, АУМ Синрике, Ат-Тавхида Валь-Джихад, Чистопольский Джамаат, Рохнамо ба суи давлати исломи, Террористическое сообщество Сеть, Катиба Таухид валь-Джихад, Хайят Тахрир аш-Шам, Ахлю Сунна Валь Джамаа
Источник: http://nac.gov.ru/terroristicheskie-i-ekstremistskie-organizacii-i-materialy.html данные на 12.10.2021
* Перечень общественных объединений и религиозных организаций в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности:
Национал-большевистская партия, ВЕК РА, Рада земли Кубанской Духовно Родовой Державы Русь, Община Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья, Славянская Община Капища Веды Перуна, Мужская Духовная Семинария Староверов-Инглингов, Нурджулар, К Богодержавию, Таблиги Джамаат, Свидетели Иеговы, Русское национальное единство, Национал-социалистическое общество, Джамаат мувахидов, Объединенный Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая, Союз славян, Ат-Такфир Валь-Хиджра, Пит Буль, Национал-социалистическая рабочая партия России, Славянский союз, Формат-18, Благородный Орден Дьявола, Армия воли народа, Национальная Социалистическая Инициатива города Череповца, Духовно-Родовая Держава Русь, Русское национальное единство, Древнерусской Инглистической церкви Православных Староверов-Инглингов, Русский общенациональный союз, Движение против нелегальной иммиграции, Кровь и Честь, О свободе совести и о религиозных объединениях, Омская организация общественного политического движения Русское национальное единство, Северное Братство, Клуб Болельщиков Футбольного Клуба Динамо, Файзрахманисты, Мусульманская религиозная организация п. Боровский, Община Коренного Русского народа Щелковского района, Правый сектор, УНА - УНСО, Украинская повстанческая армия, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Белый Крест, Misanthropic division, Религиозное объединение последователей инглиизма, Народная Социальная Инициатива, TulaSkins, Этнополитическое объединение Русские, Русское национальное объединение Атака, Мечеть Мирмамеда, Община Коренного Русского народа г. Астрахани, ВОЛЯ, Меджлис крымскотатарского народа, Рубеж Севера, ТОЙС, О противодействии экстремистской деятельности, РЕВТАТПОД, Артподготовка, Штольц, В честь иконы Божией Матери Державная, Сектор 16, Независимость, Фирма, Молодежная правозащитная группа МПГ, Курсом Правды и Единения, Каракольская инициативная группа, Автоград Крю, Союз Славянских Сил Руси, Алля-Аят, Благотворительный пансионат Ак Умут, Русская республика Русь, Арестантское уголовное единство, Башкорт, Нация и свобода, Нация и свобода, W.H.С., Фалунь Дафа, Иртыш Ultras, Русский Патриотический клуб-Новокузнецк/РПК, Сибирский державный союз, Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан, Штабы Навального, Совет граждан СССР Прикубанского округа г. Краснодара, Мужское государство, Народное объединение русского движения, Народное движение Адат, Народный совет граждан РСФСР СССР Архангельской области, Проект Штурм, Граждане СССР, Держава Союз Советских Светлых Родов, Совет Советских Социалистических Районов, Meta Platforms Inc, Facebook, Instagram, WhatsApp, СИЧ-С14, Добровольческое Движение Организации украинских националистов, Черный Комитет, Татарстанское Региональное Всетатарское общественное движение, Невоград, Молодежное Демократическое Движение Весна, Верховный Совет Татарской Автономной Советской Социалистической Республики, Конгресс ойрат-калмыцкого народа, Исполнительный комитет совета народных депутатов Красноярского края, Этническое национальное объединение, ЛГБТ, Я.МЫ Сергей Фургал
Источник: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/ данные на 28.09.2021

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.