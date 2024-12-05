Слуцкий опроверг сообщения о выдвижении дочери Жириновского на выборы в Думу

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Выдвижение дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко на выборы в Госдуму в 2026 году не обсуждается, заявил лидер партии Леонид Слуцкий, охарактеризовав это сообщение как вброс.

"Такой вопрос по Анастасии Владимировне не обсуждается. Вопросы ее выборов: вхождение в какие-то руководящие органы и тому подобное, - это вбросы, которые у нас не обсуждаются. И Анастасия Владимировна на это не претендует", - сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала о том, что Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму-2026.