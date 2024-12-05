ВС Сирии уничтожили десятки боевиков в провинции Хама

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Вооруженные террористические формирования несут значительные потери в провинции Хама на западе Сирии в результате продолжающихся боестолкновений с подразделениями сирийских вооруженных сил. Соответствующее сообщение распространило Минобороны арабской республики.

"Действующие в Хаме силы ведут ожесточенные бои с вооруженными террористическими организациями, которые понесли существенные потери в живой силе и технике", - следует из сообщения.

Отмечается, что в ходе артиллерийских, ракетных и авиаударов сирийской авиации при поддержке РФ по скоплениям и колоннам передвижения боевиков "убиты и ранены десятки из них, уничтожена большая часть их вооружения и техники".

Ожесточенные столкновения сирийской армии с террористами в провинции Хама продолжаются с 3 декабря.