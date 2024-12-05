Донбасс: ВСУ отступает в голую степь

Марина Харькова, журналист, Донецк

Чем дальше российская армия отодвигает фронт от столицы ДНР - Донецка, тем меньше становится обстрелов: теперь ВСУ дотягиваются до города только дальнобойным оружием. Из всех городов республики сейчас больше всего страдает от атак украинских боевиков Горловка. Из-за обстрелов и налётов беспилотников там продолжают погибать и получать ранения люди. Украинские войска за прошедшие сутки 17 раз обстреляли Горловку, выпустив 45 боеприпасов и ранив мирного жителя, сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Когда ВСУ выгонят с дзержинского (торецкого) направления, только тогда многотысячный город сможет надеяться на прекращение многолетнего кошмара. И в эти дни самые ожесточённые бои продолжаются именно на дзержинском участке фронта.

Российские войска продвинулись к господствующим высотам - терриконам шахты «Центральная» возле Дзержинска и атаковали южнее Дзержинска в районе Нелеповки и западнее – у п. Щербиновка. Основной удар российские части нанесли по врагу со стороны мкр. Забалка, где проводили зачистку последние дни. Бои за терриконы, фактически, решат судьбу города и значительно ослабят ВСУ на горловском направлении.

Также российские войска продолжают штурм города Курахово, последнего укрепрайона и значительного населённого пункта под контролем украинских сил возле Донецка. В ходе нашего наступления были взяты под контроль п. Ильинка и Берестовое. С другой стороны Кураховского водохранилища российская армия ведёт наступление в сторону п. Сухие Ялы. Координированные действия сил, наступающих с северной и юго-западной сторон Курахово, могут привести к окружению значительных подразделений ВСУ, если удастся замкнуть кольцо. В самом Курахово продолжаются упорные уличные бои: часть территории города уже перешла под контроль российских военных, а линия фронта пролегает через городскую застройку. Из высотной застройки наши бойцы выбили ВСУ, но враг ещё удерживает позиции в западной части города. Несмотря на спешную переброску резервов к терпящим поражение подразделениям, украинские боевики не делают попыток контратак, засев в обороне. Но с каждым днём положение ВСУ тут ухудшается. Координированные действия армии России, наступающей с разных сторон к Курахово, могут привести к окружению гарнизона ВСУ, когда удастся замкнуть кольцо.

Украинские спикеры подтверждают, что российские войска достигли успехов в продвижении. Подразделения ВСУ, находящиеся южнее Курахово, оказались в плохой ситуации. О проблемах украинской армии на кураховском направлении заявил лейтенант ВСУ с позывным Алекс. По его словам, украинские войска испытывают трудности в районе Романовки и Ильинки,и решить их уже невозможно. Боевик нервничает, что российские войска регулярно продвигаются вперед, а подразделения ВСУ не смогут долго держать позиции в полуокружении. Другой украинский боевик батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов прогнозирует скорую потерю Украиной города Курахово. По его словам, российская армия мощно продвигается в населённом пункте и занимает большинство доминирующих позиций. А майор ВСУ Алексей Гетьман и вовсе высказался в том духе, что потеря Курахово неважна, так как город «не имеет стратегического значения». Примечательно, что украинцы так говорят о каждом потерянном ими городе в Донбассе, не придумав ничего лучшего. Подобные же откровения звучали и накануне бегства ВСУ из таких городов как Мариуполь, Артёмовск, Марьинка, Угледар, Авдеевка, Селидово и всех остальных. «Ну, это потеря очередного города, но это не повлияет стратегически на ситуацию на восточном фронте, на Донецком. Это – плохая новость, но мы к этому были морально готовы, потому что Курахово находилось в полуокружении длительное время. Туда сейчас добавилась Третья штурмовая, а она обычно применяется, когда мы отводили войска из каких-то городов, чтобы занять оборону западнее. Подготовка к отводу войск – это наиболее сложная тактическая операция, намного сложнее, чем планирование действий в обороне или наступлении», – заявил Гетьман.

На красноармейском(покровском) направлении ВС РФ наступают вдоль трассы М-30 на север. Наши воины освободили Старые Терны и закрепились на дамбе. Всё это сильно бьёт по психике украинских экспертов. Украинский военкор Богдан Мирошников возмущён быстрому падению опорных пунктов: «Старые Терны были довольно крепким опорником, который мы потеряли за сутки. Вопрос «а как так произошло» риторический. Ощущение дежавю не оставляет». Он добавил, что до перерезания трассы Курахово-Запорожье остается менее 2 километров и дорога находится под огневым контролем ВС РФ: «Там уже работают фпв-беспилотники и миномёты, разворачиваются расчеты ПТКР на участках потенциального движения». А некоторые украинцы открыто говорят, что ВСУ попали в самое тяжёлое положение с начала спецоперации. В частности, так считает глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская. Она сказала, что фронт сыплется, российская армия быстро продвигается, а на Украине покупают инвалидность, чтобы не идти в ВСУ, и всё вместе сильно деморализует украинцев.

Фланговым ударам российской армии ВСУ нечего противопоставить, из-за чего украинские боевики вынуждены отходить в поля, где на холоде и в грязи оказывать сопротивление намного сложнее, чем в застройке.

Одновременно с продвижением в районе Курахово российские войска продолжают наступление на Великую Новосёлку, которая является важным узлом обороны ВСУ в западной части Донбасса. Российским силам удалось перерезать дорогу, соединяющую Великую Новосёлку с Покровском, и ухудшить логистику противника. В ходе наступления под контроль российской армии перешёл п. Раздольное, также наши бойцы продвинулись к речке Кашлагач. Великая Новосёлка ранее рассматривалась ВСУ как важный рубеж для удержания дороги на Запорожье. Но после освобождения Угледара российские силы получили возможность окружить противника в этом районе и продолжить наступательные действия. На угледарском участке фронта армия РФ полностью освободили Романовку. Об этом официально заявило МО РФ. Наши штурмовики продолжают осаду украинских позиций к северо-востоку от Угледара возле Антоновки, Елизаветовки и Катериновки, к северу от Угледара - в районе Анновки, северо-западнее Угледара – возле п. Сухие Ялы и Константинопольского, где ВС РФ уже закрепились на окраинах. Возле Константинопольского оставалась последняя из второстепенных дорог, по которой украинские боевики могли подвозить себе боеприпасы и резервы. На юг от Великой Новосёлки наши войска освободили около 15 кв километров территории, заняв выгодные позиции у населенных пунктов Благодатное, Сторожевое и Нескучное.

Утрата контроля над территорией у Великой Новосёлки грозит ВСУ серьезными проблемами, вплоть до частичного или полного разрушения линии обороны на границе между ДНР и Запорожской областью. Здесь у ВСУ нет мощных укреплений и они будут вытеснены в голую степь, где нет промзон, подвалов и надёжных укрытий. По мнению украинских источников, из-за слабости рубежей ВСУ в этой местности следует ожидать масштабного наступления российских войск на запорожском направлении. Генштаб Украины предполагает, что боевые действия здесь активизируются в декабре. В свою очередь министерство обороны Великобритании предупредило об угрозе логистике украинской армии из-за наступления российских войск в ДНР. «Российские войска прорываются за установленные украинские оборонительные позиции и создают угрозу основным логистическим путям», — заявили в министерстве, отметив, что продвижение ВС России в этом направлении идет быстрыми темпами.

Западнее Селидово тоже есть успехи. В районе Пушкино идут бои, у Новопустынки ВС РФ продвинулись на 1,5 км к Новотроицкому. Южнее Шевченко наши расширяют плацдарм, начав охват села с запада и востока. В сторону Даченского широким фронтом российская армия продвинулась на север. На севере Донецкой области у Часов Яра украинских боевиков выдавливают с территории главного укрепрайона - огнеупорного завода. Бои ведутся в центре города Часов Яр и севернее - в районе Григорьевки. Возле города Северск продолжаются позиционные бои, на краснолиманском участке длятся изматывающие бои за Терны и Торское.

Всего, как сообщили в российском Министерстве обороны, в ходе осенней кампании российские военные освободили 88 населённых пунктов на территории Донбасса.