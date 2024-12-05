Шольц призвал прибывших в Германию безработных украинцев трудоустроиться

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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал прибывших в страну безработных украинских беженцев ближайшее время заняться поиском работы, сообщает телеканал n-tv.

"Слишком много украинцев находятся в Германии достаточно долгое время, и им следовало бы уже сейчас приступить к поиску работы", - сказал он, выступая в Бундестаге. Шольц отметил, что в этой связи Берлин должен способствовать тому, чтобы украинские беженцы "как можно скорее" находили себе работу после прохождения курсов немецкого языка.

Он также заявил, что обсуждал жизнь украинцев в ФРГ с Владимиром Зеленским в ходе своего визита в Киев. Во время беседы глава германского правительства узнал, что киевские власти планируют создать в ФРГ и Польше некие "ведомства", в полномочия которых войдет поддержка беженцев при их возвращении на Украину или в процессе трудоустройства в стране пребывания.

Число украинских граждан, прибывших в ФРГ с февраля 2022 года, составляет порядка 1,8 млн. Украинцы в Германии обладают особым статусом, предусматривающим выплату гражданских пособий. По информации немецких властей, около 700 тыс. украинцев в стране получают такие выплаты, из них около 480 тыс. находятся в трудоспособном возрасте.