Сечин заявил о необходимости в два раза увеличить добычу нефти в мире

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Глава "Роснефти" Игорь Сечин полагает, что добычу нефти в мире нужно увеличить почти в два раза, это будет способствовать повышению уровня жизни населения развивающихся стран.

"С тем, чтобы повысить уровень жизни населения развивающихся стран хотя бы до половины уровня "золотого миллиарда", необходимо нарастить добычу нефти почти в 2 раза", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.

Сечин обратил внимание, что сегодня спрос на энергию демонстрирует рост в развивающихся странах, где 750 миллионов человек все еще не имеют доступа к электричеству. "При этом в США потребление энергии на душу населения в три с половиной раза превышает среднее потребление в мире и в 10 раз потребление Индии. А спрос на душу населения в Европе превышает аналогичный показатель в Африке почти в 10 раз", - подчеркнул он.

Высокая эффективность современной энергосистемы привела к тому, что мировое потребление энергии выросло в полтора раза только за последние два десятка лет, добавил бизнесмен.