Товарооборот Белоруссии и России в 2024 году обновит исторический максимум

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Товарооборот Белоруссии и России в 2024 году обновит исторический максимум, он ожидается на уровне $59-60 млрд. На этом акцентировал внимание президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам подготовки к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства, передает агентство БелТА.

Он отметил, что "несмотря на все проблемы, разного рода нерешенные вопросы, по итогам текущего года торговый оборот между странами достигнет $59-60 млрд, включая товары и услуги". Это является "исторически высоким показателем между двумя государствами", указал белорусский лидер.

Товарооборот Белоруссии и России по итогам 2023 года составил $53 млрд, превысив результат 2022 года на 6%.