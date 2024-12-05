Турпоток иностранцев в Россию в январе - октябре составил 3,5 млн человек

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Туристический поток иностранных граждан в Россию в январе - октябре текущего года вырос почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 3,5 млн человек. Об этом информировал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"Согласно данным статистики, за 10 месяцев 2024 года к нам приехало 3,5 млн человек - это вполовину больше, чем за такой же период прошлого года", - сказал он, выступая на Петербургском международном туристском форуме "Travel Hub. Путешествуй!".

Кондратьев обратил внимание, что РФ стали чаще посещать граждане Ближнего Востока - в первую очередь, Саудовской Аравии, Катара и Бахрейна. Традиционным партнером России в сфере туризма остается Китай. "Также хотел выделить Малайзию и Индонезию, рынок Юго-Восточной Азии. Оттуда туристов тоже приезжает больше, рост в три раза", - указал он.

Вместе с тем глава департамента отметил, что туристы приезжают уже не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в другие регионы. К примеру, привлекает туристов Краснодарский и Ставропольский края, Дальний Восток, Камчатка, активно работает с мусульманскими туристами Татарстан, уточнил он.