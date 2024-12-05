Безос заявил, что готов помочь Трампу решить проблему бюрократии

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Основатель американского онлайн-ретейлера Amazon и один из богатейших людей планеты Джефф Безос заявил о готовности помочь будущему президенту США Дональду Трампу решить проблему избыточного государственного регулирования.

"Что касается Трампа, я настроен очень оптимистично в отношении того, что мы увидим. По всей видимости, он полон энергии, чтобы ослабить регулирование. И со своей стороны, если я могу помочь ему в этом, я помогу ему", - указал Безос в ходе ежегодной конференции DealBook, организованной газетой The New York Times.

Трамп стал победителем очередных выборов в США, которые прошли 5 ноября. На них он обошел кандидата от правящей Демпартии Камалу Харрис. В первый раз Трамп занимал высший государственный пост в 2017-2021 гг.

После победы на выборах республиканец объявил, что предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят министерство по повышению эффективности правительства при его новой администрации. В числе приоритетных задач нового органа Трамп обозначил "избавление от правительственной бюрократии, сокращение избыточного регулирования, урезание расточительных расходов и реструктуризацию федеральных ведомств".