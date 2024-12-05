ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 300 военных

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 300 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. Уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, три боевые бронемашины, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и пять минометов", - указали в российском оборонном ведомстве.

Согласно данным МО РФ, всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 38 235 военнослужащих, 232 танка, 168 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1 228 боевых бронемашин, 1 087 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.