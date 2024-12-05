Гурбангулы Бердымухамедов совершил малый хадж в Мекке

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Председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов совершил обряды малого хаджа в Мекке. Об этом информировала официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Сообщается, что Бердымухамедов совершил рабочий визит в Саудовскую Аравию для участия в саммите "Единая вода", который состоялся 3 декабря в рамках 16-й Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. Свой визит он начал с паломничества в священную Каабу, посетив город Мекку. Как отмечает издание, "это стало яркой демонстрацией преемственности принципов туркменского народа в успешном совершении благородных дел".

Ранее Гурбангулы Бердымухамедов не раз совершал паломничество в Мекку. В том числе после избрания президентом в 2007 году он с первым визитом посетил Саудовскую Аравию, где также совершил хадж.