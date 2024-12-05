Кандидат в президенты Польши отметил, что Украина не может присоединиться к НАТО

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Украина не может получить членство в НАТО, так как ее границы не урегулированы. На Западе занимаются очковтирательством в отношении своих избирателей и украинцев, поднимая тематику присоединения Киева к альянсу. Соответствующую точку зрения изложил кандидат в президенты Польши от ультраправого объединения "Конфедерация" Славомир Ментцен.

"Украина не может войти в состав НАТО хотя бы по той причине, что ее границы не урегулированы. В альянс не может вступить ни одно государство с нерешенными спорами о границе. Это один из базовых принципов НАТО", - указал он в эфире радиостанции Radio Zet.

Ментцен отметил, что западные и польские политики формируют неправильную картину среди своих избирателей и неоправданные ожидания у украинцев, обсуждая тему приглашения Украины в НАТО. "Нет такой темы как Украина в НАТО. Это очковтирательство в отношении избирателей и украинцев", - подчеркнул он.

В августе экономист Ментцен стал первым официальным кандидатом на пост президента Польши. Очередные президентские выборы пройдут в стране весной 2025 года.