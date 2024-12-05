Костин считает доллар опасной для расчетов валютой

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Глава ВТБ Андрей Костин в ходе 17-го Веронского евразийского экономического форума высказал мнение, что доллар является опасной для расчетов валютой.

"Доллар - валюта, которая сегодня, как мы убедились, достаточно опасна для работы с ней", - указал банкир. В качестве примера Костин привел санкционные ограничения, в том числе в расчетах, которые применяет США.

В этой связи он призвал формировать независимую от США финансовую систему. "У нас есть такая возможность и мы можем двигаться по этому пути вперед", - отметил глава ВТБ.

Веронский евразийский экономический форум проходит в городе Расе-эль-Хайме (ОАЭ) 5-6 декабря. В 2024 году тема форума: "Новая архитектура сотрудничества для современной экономики".