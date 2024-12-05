Россия нотой уведомила Польшу о закрытии генконсульства в Петербурге

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Россия нотой уведомила Варшаву о закрытии польского генерального консульства в Петербурге. Соответствующее заявление распространило российское внешнеполитическое ведомство.

"В четверг, 5 декабря, в МИД России польской стороне передана нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на закрытие 30 ноября польскими властями генконсульства России в Познани российская сторона отзывает с 10 января 2025 года свое согласие на функционирование генконсульства Польши в Санкт-Петербурге", - сказано в заявлении.

Вместе с тем три дипломатических сотрудника польского генконсульства объявлены персонами нон грата, им предписано покинуть территорию РФ. Подчеркивается, что "на любые недружественные шаги по отношению к России Москвой принимаются и будут впредь приниматься жесткие ответные меры".